البحرية الليبية تُنقذ 442 مهاجراً كانوا في طريقهم الى أوروبا

تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبية يوم أمس، من إنقاذ 442 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية والعربية، شمال زوارة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.

وأوضح الناطق باسم رئاسة اركان القوات البحرية، أن عملية الإنقاذ جاءت فور تلقي نداء استغاثة حيث تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال زوارة حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأشار الناطق إلى انه تم نقل المهاجرين بعد عملية الإنقاذ إلى نقطة المصفاء بالزاوية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الناطق باسم البحرية الليبية أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.