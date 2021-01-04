البحرية الليبية تُنقذ 82 مهاجراً شمال الخمس

أنقذت القوات البحرية الليبية 82 مهاجراً غير شرعياً شمال مدينة الخمس.
وأفادت رئاسة أركان القوات البحرية بحكومة الوفاق في بلاغ، بأن عملية الإنقاد رقم 2/21 قامت بإنقاذ قارب مطاطي علي متنه عدد 82 مهاجر شمال الخمس بنجاح بعد ورود إشارة استغاتة لمركز البحت والإنقاذ الليبي عن وجود قارب متوقف ويحتاج المساعدة.
وكان على متن القارب 8 نساء و39 أطفال من جنسيات مختلفة وتم إنقاذهم من قِبل الزورق أوباري.
وتم إنزال المهاجرين بنقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى شرطة الهجرة.
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