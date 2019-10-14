البحرية الليبية تُنقذ 94 مُهاجراً من الغرق قُبالة معسكر تاجوراء

تمكنت قوات البحرية الليبية من إنقاذ 94 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي شارف على الغرق قبالة سواحل غرب ليبيا.

حسب ما كشف الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم في تصريحات تلفزيونية أن من بين المهاجرين نساء و4 أطفال وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، قائلاً أن عملية الإنقاذ تمت قبالة معسكر تاجوراء البحري شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وتم جر القارب إلى مقر معسكر تاجوراء البحري وقدمت المساعدات للمهاجرين.

هذا وأوضح قاسم أن البحرية خاطبت الجهات المختصة لاستلام المهاجرين، مبيناً أنه سيتم إطلاق سراح جميع المهاجرين في حال عدم تجاوب الجهات المختصة باحتجاز المهاجرين، وهو ما جرى عدة مرات خلال عمليات الإنقاذ السابقة.