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البحرية المصرية تُنفذ مناورة برمائية بمشاركة القوات الجوية في البحر المتوسط

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 19:48
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المناورة تأتي في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة. [الدفاع المصرية]

قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ مناورة برمائية وُصِفت بـ”الضخمة”، بإحدى مناطق البحر المتوسط، بمشاركة حاملة المروحيات الميسترال “جمال عبد الناصر”، ومجموعتها القتالية.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، فإن حاملة الطائرات أبحرت برفقة مجموعة قتالية مكونة من الفرقاطات من طراز (غو ويند) و طراز (بيري)، وزوارق صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة من طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

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وشارك في التدريب القوات الجوية، بطائرات هليكوبتر من طراز (كاموف)، وطائرات (الأباتشى)، و طائرات (F-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك).

كما شاركت في المناورة مجموعات قتالية من قوات المظلات و الصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع المصرية أن هذه المناورة تأتي في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة.

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