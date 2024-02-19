البحرية المغربية تنقذ مهاجرين أفارقة أبحروا من موريتانيا

أعلنت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجراً إفريقياً، يوم الأحد، على متن زورقٍ كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.

ونقلت رويترز عن البحرية قولها في بيان أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب إفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في 2023.

ويقول مسؤولون إسبان، إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسة للمهاجرين المتوجّهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير.

وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصاً في البحر عام 2023 بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالعام السابق.