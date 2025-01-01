البحرين تقصي الكويت وتتأهل إلى لقاء عُمان بنهائي «خليجي26»

وصل منتخب البحرين نهائي النسخة 26 لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، على حساب نظيره الكويتي بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه محمد جاسم مرهون الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد جابر الأحمد الدولي بمدينة العارضية الكويتية.

علما أن الأحمر لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد مهاجمه مهدي عبد الجبار. وضرب منتخب البحرين موعدا في النهائي يوم السبت المقبل، مع نظيره العماني الذي تغلب بدوره على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، في وقت سابق من مساء اليوم أيضا.

لم يستغل منتخب الكويت عاملي الأرض والجمهور، حيث خسر أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، ليتأهل الأحمر لنهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26”.

وسجل محمد مرهون الهدف الوحيد للبحرين في الدقيقة 76 من المباراة التي أقيمت وسط حضور 60122 متفرجا بمدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويت.

وانتزع منتخب البحرين بطاقة التأهل للنهائي رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار في الدقيقة 52 نتيجة تدخل عنيف.

ويحلم المنتخب البحريني الفائز باللقب الخليجي مرة واحدة في عام 2019 بتحقيق الكأس مجددا عندما يلعب المباراة النهائية أمام عُمان يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب العماني تأهل لنهائي خليجي 26 بالفوز 2 – 1 على المنتخب السعودي في وقت سابق يوم الثلاثاء.

مرهون يسجل الهدف الأول لصالح البحرين ⚽️🇧🇭#خليجي_زين26 pic.twitter.com/tSFSZUXjYb — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 31, 2024