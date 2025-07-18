البحرين تواصل تطوير أسطولها.. اتفاقية مع «بوينغ» لشراء طائرات بـ4.6 مليار دولار

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، عن توقيع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 18 طائرة “787 دريملاينر”، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز أسطولها الجوي وتوسيع شبكة خطوطها.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديث أسطول طيران الخليج ودعم خططها التوسعية التي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين بأكثر من 20%. وستكون الطائرات الجديدة مزودة بمحركات من شركة GE Aerospace، مما يعزز التزام الناقلة بالتفوق التشغيلي، استدامة عملياتها، وتحسين تجربة المسافرين على متن الطائرات.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة في مسيرتنا نحو النمو والتطوير، حيث ستسهم هذه الطائرات الحديثة في تحسين أدائنا وتوسيع خدماتنا لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين.”

من جانبها، أكدت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية، سعادتها بتطوير الشراكة المستمرة بين بوينغ و طيران الخليج على مدار أكثر من 60 عاماً.

وقالت: “يسعدنا أن نزود طيران الخليج بمزيد من طائرات 787 دريملاينر التي ستساعدها على توسيع شبكتها وخدمة عدد أكبر من المسافرين.”

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر من الطائرات الرائدة في صناعة الطيران بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتقنياتها المتطورة التي توفر راحة استثنائية للمسافرين. تعد هذه الطائرات من الطرازات الأساسية في أسطول طيران الخليج الحالي والمستقبلي، وسوف تساهم بشكل كبير في دعم عمليات الناقلة وخططها التوسعية وأهدافها في مجال الاستدامة.