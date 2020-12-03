البحرين: نحن في جبهة موحدة مع إسرائيل ضد التهديد الإيراني

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، إنهم في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني من أجل البشرية وقيمها، حسب قوله.

جاء ذلك في تصريحات للوزير البحريني خلال زيارته للكيان الإسرائيلي، تعهد خلالها بصد كل من تسول له نفسه استهداف هذه الجبهة.

وفي أول مقابلة أجرتها معه قناة إسرائيلية وردا على سؤال حول التعاون مع إسرائيل في الملف الإيراني، أكد الوزير البحريني أن بلاده تنسق مع الدول الصديقة لها في هذه القضية بما في ذلك في المجال الأمني، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”.

ويزور الوزير البحريني الكيان الإسرائيلي على رأس وفد رفيع يضم رجال أعمال، وفي إطار الزيارة وقعت إسرائيل والبحرين أمس مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي.

وجرت مراسم التوقيع في القدس المحتلة، بحضور وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركش هكوهين والوزير البحريني، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”.