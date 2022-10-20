البحر المتوسط.. بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الجزائر وروسيا

أعلنت الجزائر، انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها «رست أمس الثلاثاء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي (لم تحدد الميناء) في توقف يدوم أربعة أيام لتنفيذ تمرين المناورات البحرية المشتركة 2022».

وأوضحت الوزراة أنّ التمرين يجري في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات البحرية الروسية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة هذه المناورات، وينظم البلدان مناورات مشتركة بشكل دوري، في جين رست في سبتمبر الماضي كاسحة ألغام روسية في ميناء جيجل شرقي الجزائر لتنفيذ تمارين مشتركة مع البحرية الجزائرية.