البدء بتنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر ونقابة التفتيش

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء (انتخاب المكتب التنفيذي).

وذكرت المفوضية أنه “تم فتح باب الترشح ( بالنظام الفردي ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 11 / 2024 ولمدة ( 7 ) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن مقره بمدينة بنغازي طريق الهوارى النواقية علي بعد( 2كلم ) من جزيرة دوران مصنع الإسمنت باتجاه الغرب إلى منطقة النواقية، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية”.

كما أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لعملية انتخاب نقابة التفتيش والتوجيه التربوي (انتخاب النقابة العامة) وذلك من خلال فتح باب الترشح ( بنظام القائمة ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة العامة، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11 / 11 / 2024 ولمدة (7) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بمقرها الكائن بالإدارة العامة للمفوضية، الكائن بطرابلس طريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية.