أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.

وفي 21 أبريل الجاري، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “إحالة مرتبات شهر ابريل (4) للعام 2025م إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.

وفي 26 مارس الفائت، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر “مارس” لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية”.

وفي 24 مارس، “أعلنت وزارة المالية، إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصرف المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.

وفي 6 مارس، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة في الوزارة”.