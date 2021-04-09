البدء في إرسال قوافل الإمدادات الطبية إلى مناطق ومدن الجنوب

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بدء وصول قوافل الإمدادات الطبية إلى الجنوب ضمن سلسلة متواصلة، ابتداء من مدينة سبها.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك يأتي للوقوف على الإجراءات التي اتخذت والنهوض بالخدمات الطبية التي يجب توفيرها للمواطن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إرسال الإمدادات الطبية إلى مدن ومناطق الجنوب جاء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، من خلال حوصلة من عدة اجتماعات بالإدارات المختصة عقب الزيارات التي قام بها ووعوده خلال جولاته التفقدية للجنوب.