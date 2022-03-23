البدء في بيع تذاكر كأس العالم قطر 2022 حسب الطلب

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأربعاء، بيع تذاكر مونديال قطر 2022 حسب الطلب، وهي مرحلة ستستمر حتى الـ29 من مارس الجاري، قبل سحب قرعة البطولة في الأول من أبريل القادم.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة بيع الاختيار العشوائي الأولى يوم الاثنين الماضي.

وتلقى مونديال قطر 2022 أكثر من 17 مليون طلب حجز تذكرة لحضور مباريات كأس العالم خلال المرحلة الأولى لطرح التذاكر، قبل إجراء قرعة دور المجموعات في أول أبريل المقبل في الدوحة.

وأصبح الآن من الممكن شراء التذاكر المتبقية لهذه المرحلة الأولى على موقع FIFA.com/tickets حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أعلن “الفيفا”، ستكون هناك تذاكر متاحة لجميع المباريات، باستثناء الافتتاحية والنهائية، وستكون هناك أيضا سلسلة تذاكر خاصة بفريق محدد لكل من يرغب في متابعة منتخب بعينه طوال البطولة.

كما سيجري طرح تذاكر لأربعة ملاعب لمنح المشجعين فرصة فريدة لعيش أجواء أربع مباريات وملاعب مختلفة بفضل المسافات القصيرة بين استادات قطر.

وستكون هناك أيضا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي فئة ستوفر مرافق ومساحات مخصصة وستغطي جملة من المتطلبات كجزء من باقي أنواع التذاكر المشار إليها سابقا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن كافة المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو قدموا من خارجها، سيحتاجون إلى بطاقة “هيّا” التي تعد بمثابة تصريح دخول للجماهير الدولية القادمة للبلد الخليجي من أجل مشاهدة البطولة.

وسيتعين على كل مشجع أن يدخل للاستاد مصحوبا بهذه البطاقة وتذكرة المباراة.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم، المقررة في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، على 8 ملاعب تبعد أقل من ساعة عن وسط الدوحة، بحيث يتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم في بداية البطولة.

مركز الأخبار مباشر| سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة هيَا باللجنة العليا للمشاريع والإرث يكشف كل التفاصيل الخاصة ببطاقة هيَا ومميزاتها للجمهور خلال #كأس_العالم #قطر2022 pic.twitter.com/g34gwr8tsF — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 23, 2022

تعرفوا على الخطوات اللازمة للتسجيل لبطاقة هيا الإلزامية وخيارات حجز أماكن الإقامة للمشجعين الدوليين https://t.co/VmHxlAhnro#قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/uTGRhYzglz — Road to 2022 (@roadto2022) March 23, 2022