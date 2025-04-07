المفوضية تصدر مجموعة إعلانات بشأن «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية لنقابة الشؤون الاجتماعية.

ووفق اللجنة، “تم نشر القوائم الأولية لسجلات الناخبين بمكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة بنطاقها فروع النقابة ومقراتها إن وجدت، وذلك خلال يـومي الأربعاء والخميس الموافق التاسع والعاشر من شهر أبريل 2025م والمبينة بالجدول التالي:

النقابة الفرعية / مكتب الإدارة الانتخابية

1- المنطقة الجنوبية/ سبها

2- المنطقة الغربية / طرابلس

3 – المنطقة الشرقية / طبرق

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن “البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية لنقابة الفنادق والقرى السياحية بشركة الضمان للاستثمارات وذلك بنشر القوائم الأولية لسجلات الناخبين بـمكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة بنطاقها فروع النقابة ومقراتها إن وجدت، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق التاسع و العاشر من شهر أبريل 2025م، والمبينة بالجدول التالي:

النقابة الفرعية/ مكتب الإدارة الانتخابية

1- بنغازي/ بنغازي

2- طبرق / طبرق

3- المنطقة الوسطى / مصراتة

في السياق، واستناداً للأحكام القضائية الصادرة عن:

محكمة باب بن غشير الجزئية والابتدائية (طرابلس) في الطعن الانتخابي رقم (1/2024) ورقم (2/2024). محكمة غرب مصراتة الابتدائية، في الطعن الانتخابي رقم (1/2025). محكمة غريان الابتدائية، في الطعن الانتخابي رقم (3 / 2025) ورقم (4/ 2025).

واستنادا إلى ذلك، “أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إعادة وفتح باب الترشح لانتخاب نقابة الصيادلة بالنقابات الفرعية (طرابلس– مصراته– غريان)، وذلك ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 08/04/2025 ولمدة (7 سبعة) أيام عمل، وسيتم قبول طلبات الترشح بالمكاتب الانتخابية الواقع في نطاقها المكاني مقار النقابات الفرعية وفقاً لما يلي:

مكتب الادارة الانتخابية / النقابة الفرعية

الجبل 1 / غريان

طرابلس / طرابلس

مصراتة / مصراتة

كما أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية لنقابة صالونات ومراكز التجميل وذلك بنشر القوائم الأولية لسجلات الناخبين بـمكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة بنطاقها فروع النقابات ومقراتها إن وجدت، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق التاسع والعاشر من شهر أبريل 2025م والمبينة بالجدول التالي:

النقابة الفرعية / مكتب الإدارة الانتخابية

1- بنغازي / بنغازي

2 – طرابلس/ طرابلس

3 – غريان/ الجبل 1

كما ذكّرت المفوضية “المواطنين بتمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) حتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، علمًا أن هذا هو التمديد الأخير، وللتسجيل، يمكن إرسال رسالة نصية إلى الرقم 17017 تحتوي على: الرقم الوطني رقم مركز الانتخاب”.

وقالت: “مازالت لجان قبول طلبات التسجيل تفتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في التسجيل لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)”.

من يستطيع التسجيل عن طريق لجان تسجيل الناخبين؟

المواطن المقيم وغير مقيد بنفس البلدية.

المواطن الذي لا يستطيع التسجيل باستخدام الرسائل النصية SMS سواء المواطن الذي لا يملك شريحة هاتف، أو لم يستطع ربط هاتفه برقم الوطني.

الليبية المتزوجة بغير ليبي.

يسمح بالتسجيل بالإنابة للزوج والزوجة فقط.

آخر موعد لقبول طلبات التسجيل 13 أبريل 2025.