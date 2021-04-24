البدء في تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل كهرباء الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن البدء في تنفيذ مشروع أعمال التركيبات بمحطة تحويل الرويس جهد 11/66ك ف تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا المشروع يهدف إلى تجديد وتطوير المحطة القديمة وتوفير خلايا 66 ك ف لربط جميع خطوط 66 ك ف الموجودة حاليًا وبالتالي زيادة مرونة التشغيل والإعتمادية لهذه الخطوط والتي تعتبر مصدر تغذية أساسي بالطاقة الكهربائية المنتجة بمحطة توليد الرويس لمحطات 11/66ك ف الشغالة بمناطق الجبل الغربي.

#البدء في تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس جهد 11/66 ك.ف تم يوم أمس الجمعة الموافق 2021/4/23 م البدء في تنفيذ مشروع… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في السبت، ٢٤ أبريل ٢٠٢١