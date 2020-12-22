البدء في تنفيذ منحة الزوجة والأولاد

تم اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية في العاصمة طرابلس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد.

يأتي ذلك تنفيذا للقانون رقم 27 لسنة 2013م، الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن منحة الزوجة والأولاد.

وتنص المذكرة على بحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، من حيث المبدأ تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) (27) لسنة 2013م، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لدوي الشهداء.

وأحيل الموضوع إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.