البدء في توزيع الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

شرع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي طرابلس، صباح اليوم السبت، في توزيع الجرعة التانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا نوع “أسترازينيكا”، باستلام إدارة الخدمات الصحية طرابلس مخصاصاتها من اللقاح، واستلام فرع المنطقة الوسطى مصراتة مخصصاته وإدارة الخدمات الصحية جنزور.

ويأتي ذلك ضمن خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوزيع اللقاح على الفروع بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي وبالتعاون مع الغرفة الأمنية بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلديات، بالبدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” بداية من 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى.