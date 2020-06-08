البدء في سحب بلازما دم المصابين بفيروس كورونا واستخدامها في العلاج

ونقل المكتب الإعلامي بالمركز عن النجار قوله، إن عمليات سحب بلازما دم المصابين تتم بشكل آمن للتأكد من خلوها من أمراض فيروسية أخرى.

وأشار إلى أن عملية علاج المصابين ببلازما الدم تتم بعد موافقة ذوي المصاب وفقا لتوصيات اللجنة الأخلاقية والبيولوجية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن أطباء قسم عناية الباطنة بالمستشفى الجامعي طرابلس بالتنسيق مع مصرف الدم المركزي “الشط”، وفريق الرصد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عكفوا في البدء في برنامج فصل بلازما الدم من المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للاستفادة منها في علاج الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس والتي أثبتت نجاحها عالميا، وقد تم فصل أول حالة لشخص متعافي قام بالتبرع خلال الأيام الماضية.

هذا وقام الفريق المكون من الدكتور محمود المحجوب أخصائي في عناية الباطنة بالمستشفى، والدكتورة وفاء العاقل، والدكتور محمد غيث، وبدعم مباشر من رئيس قسم الباطنة الدكتور أبوبكر المريول، عضو اللجنة العلمية لمكافحة جائحة الكورونا والمشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بإعداد البروتوكول الخاص بعمليات الفصل واستخدام البلازما بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية والمركز الوطني لمكافحة الامراض.

ودعا الفريق الطبي، المرضى المتعافين من فيروس كورونا للاتصال بفرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتنسيق للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج المصابين بالطرق العلمية المتبعة من قبل المختصين.

يُشار إلى أن المستشفى الجامعي بدأ في برنامج “البلازما العلاجية” من بداية العام 2019م لعلاج حالات الوهن العضلي وإلتهاب الأعصاب الحادة والأمراض الروماتيزمية وبعض أمراض الدم والتي أتثبتت نجاحها حيث وصلت لأكثر من 200 جلسة علاجية.