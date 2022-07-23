البدء في ضخ الغاز من حقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن بدء حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز في ليبيا، اليوم السبت، في عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن هذه العملية ستساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا مع استمرار العمل للوصول إلى مليون ومائتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل الفارغ على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو، وأكّدت دراسات اقتصادية وفنية وجود احتياطي 12.2 مليون برميل من النفط و538 مليون برميل من المكثفات و2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ويعود تاريخ اكتشافه إلى عام 1962م، وبسبب طبيعته الجيولوجية المعقدة ولأسباب اقتصادية هجرته الشركة الأجنبية، ولكن في السنوات الأخيرة قامت شركة الواحة للنفط بتطويره على مرحلتين، ويضم عدد من المرافق منها محطة تجميع وفصل النفط ومحطة التسخين الفرعية ومحطة معالجة الغاز الطبيعي.