البدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق، فقد تم خلال جلسة اليوم، مناقشة الدوائر الإنتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

كما تم الاتفاق على تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب.

وتم خلال الجلسة، التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.

وتم أيضاً خلال الجلسة، تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قِبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها وهي (قانون حماية مشروع النهر الصناعي – قانون جهاز الأمن الداخلي – قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة، وبذلك عُلِقت الجلسة.