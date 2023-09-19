البديري: الاتصالات تعود تدريجياً إلى المناطق الشرقية

أكد مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات محمد البديري، عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية بعد إصلاح كوابل الألياف البصرية التي كانت قد تعرضت لقطع نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً.

جاء ذلك وفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” وقال البديري: أن الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح باقي المسارات التي تعرضت للقطع، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل جيد، ونعمل على عودة الاتصالات بالكامل إلى جميع المناطق الشرقية.

وتأتي عودة الاتصالات إلى المناطق الشرقية في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي تعرضت لها تلك المناطق، مخلفة العديد من الخسائر الفادحة وألحقت الدمار في العمران والبنى التحتية.