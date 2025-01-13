البرازيلي «رافينيا» يحصد جائزة أفضل لاعب في «الكلاسيكو»

توج برشلونة بأول ألقابه في العام الحالي 2025 بعد فوزه العريض 5-2 على غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني أمس الأحد على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في جدة

وكان ريال مدريد سباقا للتسجيل عبر كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة قبل أن يرد برشلونة بخماسية حملت توقيع لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي “من ركلة جزاء”، ورافينيا “هدفين” وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و48 و”45+10″ على الترتيب.

وبهذا حصد برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه، ليظل أكثر فرق حصدا للبطولة في التاريخ.

وعلى صعيد الجوائز الفردية في السوبر الإسباني حصل البرازيلي رافينيا نجم برشلونة على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تألقه في المباراة وتسجيله لهدفين.

كما حصل زميله في الفريق جول كوندي، على جائزة أفضل أسيست في مباراة النهائي عن هدفه الذي صنعه لرافينيا.

وسيحصل البرسا على جائزة مالية قدرها 9 ملايين يورو تقريبا، تتضمن هذه المبالغ 6 ملايين يورو للمشاركة في البطولة، مليون يورو للوصول إلى النهائي، بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى للفوز باللقب.

فيما سيحصل ريال مدريد على 6 ملايين يورو، في حين كان أتليتيك بيلباو ومايوركا قد حصلا على جوائز مالية أقل.

وأعرب البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد فوز على ريال مدريد بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي احتضنه ملعب «الجوهرة المشعة» بجدة.

وقال رافينيا، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «من الرائع تحقيق بطولة بهذا الحجم في بداية العام، أنه لقب مهم بالنسبة لنا، وينتظرنا الكثير من المباريات خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «نحن نعرف حجم فريق ريال مدريد، عملنا بشكل جدي وكانت ثقتنا كبيرة والأهم أننا حققنا البطولة».

وأتم: «لعبنا بنقص عددي ولكننا بذلنا قصارى جهدنا ودافعنا بشكل جيد ووصلنا لمستوى ممتاز للمحافظة على النتيجة وزيادة الفارق، سعيد جدا من أجل الفريق».