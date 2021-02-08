البرازيل.. أكثر من 26 ألف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

وفقا لإحصائيات وزارة الصحة البرازيلية سجلت البرازيل، أمس الأحد، أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة و522 حالة وفاة.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد 9,524,640 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 231,534 حالة.

وتشهد البرازيل 3 أسوأ تفشي لمرض كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والهند، وقد سجلت 2 أعلى حصيلة للوفيات.

وفي سياق متصل، حصدت جائحة كورونا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدء انتشار الفيروس في العالم في ديسمبر 2019.

وكان رئيس الشركة البرازيلية المكلفة بتصنع لقاح Sputnik V الروسي المضاد لكورونا رجح الحصول على الموافقة التنظيمية على اختبارات المرحلة الثالثة منه الأسبوع الجاري أو المقبل.

ووفق ما ذكرت قناة “الحرة” عن فرناندو ماركيز، الرئيس التنفيذي لشركة Uniao Quimica البرازيلية: إن النتائج التي نشرتها مجلة The Lancet وتثبت أن اللقاح الروسي هو أحد أفضل اللقاحات، ستساعد في تسريع الموافقة في البرازيل.

وتوقع أن يبدأ الإنتاج في أبريل وأن يصل إلى 8 ملايين جرعة شهريا بحلول مايو، وهي مخصصة للبيع في البرازيل والدول المجاورة.