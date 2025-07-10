البرازيل تردّ بقوة.. إجراءات مضادة تحطّم تهديدات ترامب الجمركية!

في مشهد يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، أن بلاده قد ترد بالمثل على خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وقال لولا في بيان رسمي إن “أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية ستقابل بإجراءات مضادة وفق قانون المعاملة بالمثل البرازيلي”، في إشارة إلى القانون الذي يسمح للبرازيل باتخاذ خطوات انتقامية دفاعاً عن مصالحها الاقتصادية، وجاء التصعيد على خلفية تهديدات أميركية تربط الملف التجاري بمسار محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.

وفي اليوم نفسه، أثار ترامب جدلاً جديداً خلال مأدبة غداء استضاف فيها رؤساء خمس دول أفريقية، بعدما سأل رئيس ليبيريا جوزف بواكاي عن المكان الذي تعلم فيه الإنجليزية، رغم أن اللغة الإنجليزية هي الرسمية في بلاده.

وقال ترامب لبواكاي، خريج كلية إدارة الأعمال: “شكراً لك، لغتك الإنجليزية ممتازة… أين تعلمت الحديث بهذه الطلاقة؟ في ليبيريا؟”، ما دفع الرئيس الليبيري للإجابة بابتسامة محرجة: “أجل سيدي”، ورغم التوضيح، واصل ترامب الإشادة بمدى إتقانه اللغة، مضيفاً: “لديّ أشخاص حول هذه الطاولة لا يتحدثونها بنفس الإتقان”.

وتُعد ليبيريا الدولة الوحيدة في غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية، وقد تأسست في القرن التاسع عشر كمستوطنة للعبيد المحررين من الولايات المتحدة، ما يجعل اللغة الإنجليزية جزءاً من هويتها التاريخية والثقافية.

ويأتي هذا التوتر المتزايد في وقت حساس يشهد تصاعد التحديات في علاقات واشنطن مع كل من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وسط محاولات ترامب لاستعراض القوة السياسية والاقتصادية في فترة ولايته الثانية.