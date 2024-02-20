البرازيل ترفض تغيير موقفها بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة

ذكرت مصادر مطلعة، أن البرازيل لا تنوي سحب تعليقات الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا، التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود، بحسب وكالة رويترز.

وكان لولا داسيلفا قال للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا، “ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى، في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود”.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من يوم الاثنين بالقول، أن الرئيس البرازيلي سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل إلى أن يتراجع عن تعليقاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم خطير معاد للسامية، باسمي وباسم مواطني إسرائيل – فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع (عما قال)”.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى البرازيل دانيال زونشايني لاجتماع في ريو دي جانيرو حيث يحضر الوزير ماورو فييرا اجتماعا لدول مجموعة العشرين.

وأفادت المصادر بأن لولا وجه بعدم سحب التعليقات وبتقديم أي إجابات عبر القنوات الدبلوماسية.

ودمر القصف الجوي والبري الإسرائيلي معظم أنحاء قطاع غزة، وتسبب في مقتل أكثر من 29 ألف شخص معظمهم أيضا من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأجبر جميع سكان القطاع تقريبا الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة على النزوح.