البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

استدعت البرازيل، اليوم الأربعاء، سفيرها لدى إسرائيل، دون أن تعين بديلا عنه ، على خلفية الخلاف بخصوص الحرب في قطاع غزة.

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، إن البرازيل ” تضع شروطا لعودة سفيرها”.

وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته، بعد أن تبادل الطرفان تصريحات قاسية في فبراير بشأن الحرب في غزة.

وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في غزة.

وكان دا سيلفا صرح في وقت سابق بأن “ما تفعله دولة إسرائيل (في غزة) ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا”.

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أن دا سيلفا نفسه “شخصا غير مرغوبا فيه” في إسرائيل.