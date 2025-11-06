بينهم الرئيس السوري.. البرازيل تستضيف «قمة المناخ» بمشاركة قادة عالميين

تستعد مدينة بيليم البرازيلية لاستضافة قمة المناخ يومي 6 و7 نوفمبر 2025، بمشاركة قادة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، لبحث أبرز التحديات والالتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ.

وتعد القمة محطة رئيسية في الحوار العالمي حول أجندة المناخ، إذ تمثل الحدث الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ “كوب 30″، المقرر أن يستمر حتى 21 نوفمبر.

وسيعقد القادة خلال القمة جلسات عامة إلى جانب ثلاث جلسات موضوعية تتناول قضايا الغابات والمحيطات، والتحول في مجال الطاقة، والذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ.

تقع بيليم في موقع استراتيجي بالقرب من نهر الأمازون والمحيط الأطلسي، وشهدت مؤخرًا مشروعات بنية تحتية واسعة لتسهيل الوصول إليها، شملت تحسين الطرق وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، فضلًا عن تحديث الميناء لاستقبال السفن السياحية الكبيرة المخصصة لضيوف القمة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.

كما سيشارك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في القمة، ضمن الوفود الرسمية التي تمثل الدول المختلفة في الحوار الدولي حول المناخ.

القمة تعكس الجهود العالمية لتوحيد سياسات الدول تجاه التحديات البيئية، وتعزيز التمويل الدولي للتصدي لتغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيراته.