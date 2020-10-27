البرازيل.. تسجيل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة البرازيلية أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 263 حالة وفاة و15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام ارتفاعا من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن الأحد الماضي عن تسجيل 13493 إصابة و231 وفاة بالفيروس.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 5.4 مليون مصاب منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157397 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الـ3 عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والـ2 بعد الولايات المتحدة بالوفيات.