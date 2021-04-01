البرازيل تُعلن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

نسخة جديدة من فيروس كورونا تظهر في البرازيل المنكوبة التي عرفت أعلى عدد من الوفيات منذ بدء الجائحة مع أكثر من 66 ألف وفاة. وظهرت النسخة لدى سيدة تقول إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البلاد.

السلطات الصحية في البرازيل، أعلنت اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي على تويتر إن العلماء تعرفوا على السلالة في مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو ويجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تمّ اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وتم اكتشاف السلالة لدى امرأة (34 عاما)، كانت لديها أعراض طفيفة، حسبما أفاد الموقع الإخباري “جي 1”.

وقالت المريضة إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البرازيل. ومنذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين نهاية عام 2019، عرف تغيرات بالآلاف، لكن النسختين الأخيرتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا، زادتا من قدرة الفيروس على الانتشار وأكد الأطباء أنها الأكثر قدرة على الانتشار وتتسبب في مسار مرضي أكثر تهديدا على حياة الإنسان.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية سابقة عن ظهور نسخة برازيلية قبل أسابيع قليلة، وأطلقت عليها نسخة “آمازونا”.

بينما اكتسحت النسخة البريطانية مستوى العدوى في أوروبا وبريطانيا وألمانيا، فوق بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي ليل الأربعاء/الخميس أبريل، فإن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا على مدى أسبوع، تتعلق بهذه السلالة.

واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88%. وفقا لموقع يورونيوز.

ولازالت السلطات الصحية الألمانية تؤكد على أن اللقاحات المتوفرة توفر الحماية من المرض الذي تسببه السلالة “بي 117” وسلالتان أخريان، والمقصود السلالة البرازيلية الأولى 0,1% وجنوب إفريقية.