البرازيل.. مرشح بانتخابات يضرب منافسه بالكرسي خلال مناظرة تلفزيونية (فيديو)

أقدم أحد المرشحين لمنصب عمدة مدينة ساو باولو في البرازيل، على ضرب منافسه بالكرسي، متسببا له بكسور وصعوبة بالتنفس، وذلك خلال مناظرة تلفزيونية تُبث على الهواء مباشرة.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، “هاجم مذيع الأخبار المعروف، خوسيه لويز داتينا، منافسه المؤثر الشهير على تطبيق إنستغرام، بابلو مارسال، بعد أن استفزه الأخير بالحديث عن مزاعم التحرش بإحدى المراسلات الصحفيات”.

ووفق الصحيفة، “اشتكى “مارسال” من صعوبة في التنفس بعد ضربه بالكرسي، وأوضح مساعدوه لوسائل الإعلام البرازيلية، أنه تم تشخيصه بكسر في أحد ضلوع القفص الصدري، في حين قال مسؤولون بالطوارئ إن أحد أصابع يديه قد خلع”.

وبحسب الصحيفة، “خلال المناظرة، استفز “مارسال” منافسه بتذكيره بواقعة جرت عام 2019، عندما اتهمت مراسلة تعمل مع “داتنيا”، الأخير بأنه تحرش بها بشكل لفظي، وذلك قبل أن تتراجع عن تلك المزاعم لاحقا، وطلب “داتينا” من “مارسال” عدم التحدث في هذه الأمور باعتبارها خارج سياق المناظرة، وأن تلك الاتهامات سببت الأذى النفسي لعائلته، لكن “مارسال” وصفه بأنه مثل “كلب ينبح ولا يعض”، مضيفا: “لقد أتيت إليّ ذات مرة أثناء مناظرة لصفعي، لكنك لست رجلاً بما يكفي للقيام بذلك”، وهنا قام “داتينا” بضربه بواسطة الكرسي”.

هذا “ويتنافس الرجلان على منصب عمدة مدينة ساو باولو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، وتتمتع بأهمية سياسية واقتصادية كبرى في البرازيل”.