البرازيل وأمريكا تتفقان على حل أزمة «الرسوم الجمركية»

في خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الثنائية بين البرازيل والولايات المتحدة، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن بدء مشاورات فورية بين وفدي البلدين لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الجمركية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعد لقاء لولا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة “آسيان” في ماليزيا، حيث وصف الرئيس البرازيلي الاجتماع بـ”الممتاز” مشيرًا إلى أن المناقشات كانت “صريحة وبنّاءة” حول الملفات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف لولا في تصريحات له على منصة “إكس” أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين الفرق الاقتصادية للبلدين لمعالجة قضية الرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة على بعض المسؤولين البرازيليين.

هذا ويأتي اللقاء بعد فترة من التوتر بين واشنطن وبرازيليا، عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا على المنتجات البرازيلية وقيودًا على بعض المسؤولين، ما دفع الرئيسين إلى إعادة فتح قنوات الحوار في أكتوبر 2025، وهو ما يعكس رغبة البلدين في التعاون المشترك وتجاوز التحديات الاقتصادية دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية.

من جانبه، أكد لولا أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة وتجنب التصعيد الذي قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.