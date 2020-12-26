البرازيل.. 23 ألف إصابة جديدة و482 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل نحو 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 482 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وصرحت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية لتسجل 22 و967 إصابة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7 ملايين و448 ألفًا و560 حالة.

وشهدت البرازيل بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ في 23 ديسمبر الجاري 46 ألفًا و696 إصابة، و58 ألفًا و428 في 24 من الشهر نفسه.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 482 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 190 ألفًا و488 شخصًا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل يوم 23 ديسمبر 961 حالة، وفي 24 ديسمبر 762.

وسجلت البرازيل 2 أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وحتى فجر اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 80 مليونا و191 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و756 ألفا، وتعافى ما يزيد على 56 مليونا و457 ألفًا، وفقما ذكرت وكالة “الأناضول” عن موقع “وورلدوميتر”.