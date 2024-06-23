البرتغال تكتسح تركيا وتبلغ دور الـ16 لـ يورو 2024

حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ16 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب فوزه الساحق على نظيره التركي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل لمنتخب “السيليساو الأوروبي” بعد مرور 21 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

بينما جاء الهدف البرتغالي الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المدافع التركي صامت أكايدن خطأ في مرماه عند الدقيقة 28 من الشوط الأول.

واختتم البرتغالي برونو فيرنانديز ثلاثية بلاده، بعد تمريرة على “طبق من ذهب” من قبل زميله النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب “سيغنال ايدونا بارك – Signal Iduna Park” بمدينة دورتموند.

وحقق المنتخب البرتغالي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد الأول على نظيره التشيكي (2-1) مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “ريد بول ارينا – Red Bull Arena” بمدينة ليبتزيغ، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وعزز منتخب البرتغال صدارته للمجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما مني المنتخب التركي بالهزيمة الأولى، بعد فوزه على نظيره الجورجي (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة (F) بعد الجولة الثانية لبطولة “يورو 2024”:

1- البرتغال – 6 نقاط

2- تركيا – 3 نقاط

3- التشيك نقطة واحدة

4- جورجيا نقطة واحدة.