«البرد والصقيع» يواصل حصد أرواح أطفال غزة وإسراىيل تواصل عملياتها

تُوفي طفل رضيع لم يتجاوز عمره 35 يوما، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس في قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن “الطفل يوسف أحمد أنور كلوب، الذي لم يتجاوز عمره 35 يوماً، تُوفي نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعانيه قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات”.

وكانت أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، “ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 7”.

وذكرت الوكالة في بيان أن “الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، في حين يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة، مشيرة إلى وفاة 7 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع حتى الآن”.

ولفت البيان إلى أن “منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة، مبينة أنه تم التأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ أكتوبر 2024”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفرت عن مقتل 45,805 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين، في الإحصائية الآخيرة لوزارة الصحة الفلسطينينة في القطاع.

الضفة الغربية.. حملة دهم واعتقالات إسرائيليةجديدة تطال 20 فلسطينيا بينهم طفلان

تواصل القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم، “حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية وأسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني”.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي إلى أن “حملة الاعتقالات توزعت على محافظات قلقيلية وجنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، لافتا إلى أن من بين المعقلين طفلين اثنين وأسرى سابقين”.

ووفقا للبيان فقد “رافق المداهمات عمليات اعتداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل”.

ولفت البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال خلال العام 2024 بلغت 2024 أكثر من8800 حالة، فيما بلغ عدد الاعتقالات منذ الـ7 من أكتوبر 2023 نحو 14 ألف و300 حالة اعتقال في الضّفة الغربية.

كما أشار البيان إلى أن “القوات الإسرائيلية “تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم”.

وأكد أن “المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف”.