«البرق» يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لليبيا لدى ألمانيا

أكد الرئيس الألماني على مواصلة بلاده جهودها من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قدم جمال علي البرق أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى الرئيس الألماني فالتر شتانماير.

وأكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، على مواصلة بلاده جهودها الحثيثة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وحرصها على التزام كافة الدول المشاركة بهذه المخرجات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

كما نبه الرئيس الألماني على ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في الصراع الليبي، ووعد بتقديم دعمه الكامل لسفير دولة ليبيا المعتمد، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين ولخدمة العلاقات المتميزة بينهما.

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