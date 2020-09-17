البرلمان الأوروبي يمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن وجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي بيان اليوم الخميس، أوضح البرلمان الاوروبي أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تُشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السسنوات السابقة.

ورحب البرلمان الأوروبي بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، بيع السلاح إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

كما دعا البرلمان الأوروبي أيضاً، إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وأطراف النزاع الأخرى.

هذا وشدّد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة “خاشقجي”.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بـ”القمعية” بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.