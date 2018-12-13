البرلمان الأوروبي يوافق على أكبر اتفاقية تجارية في العالم مع اليابان

وصوت البرلمان بأغلبية 474 صوتا مقابل 152 صوتاً لصالح الاتفاقية التي سيبدأ سريانها في فبراير، وقد اعتبرت انتصارا لأوروبا بوصفها بطلاً للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم: “شراكتنا الاقتصادية مع اليابان – أكبر منطقة تجارية يتم التفاوض عليها اقتربت جداً من أن تتحول إلى واقع”.

وتغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان 630 مليون شخص، واقتصادات تشكل نحو ثلث الإنتاج العالمي، وكانت تجري مناقشتها منذ 2013.

وعندما يبدأ سريانها، فإن الاتفاقية ستنظم جميع التبادلات التجارية تقريباً بين الدولة الآسيوية العملاقة ودول الاتحاد الأوروبي، وستفيد بشكل خاص المزارعين الأوروبيين.

وعند تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، فإن نحو 85% من المنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي ستكون معفاة من الرسوم الجمركية للتصدير إلى اليابان، بينما سيتم خفض الرسوم على المنتجات المتبقية.

وسيحصل اليابانيون في المقابل على الدخول الحر إلى سوق السيارات الأوروبي بعد فترة انتقالية من عدة سنوات.