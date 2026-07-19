من ميدراند إلى أجندة 2063.. ليبيا حاضرة في نقاشات البرلمان الإفريقي

شارك عضوا مجلس النواب صالح قلمه، رئيس اللجنة الدائمة للقواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي، وعبد القادر حسن يحيى، مقرر مجموعة دول شمال إفريقيا في البرلمان الإفريقي، السبت 18 يوليو 2026، في الاجتماع المشترك الأول لمكاتب البرلمان الإفريقي ضمن أعمال الدورة السابعة.

وانعقد الاجتماع في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، بحضور أعضاء مكاتب البرلمان الذين ناقشوا عددًا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الدورة الجديدة وآليات تنظيم أعمالها.

وتناول الاجتماع اعتماد جدول أعمال الدورة السابعة للبرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض الميزانية الخاصة بالمؤسسة القارية، وبحث سبل تطوير الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التنسيق بين البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية، إضافة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون أن أعمال الدورة السابعة ستستند إلى موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2026، الذي يركز على “ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063″، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتنمية المستدامة في القارة.

ويأتي الاجتماع ضمن التحضيرات لانطلاق أعمال الدورة السابعة للبرلمان الإفريقي، التي تتضمن جلسات اللجان الدائمة والجلسة العادية الأولى للدورة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 1 أغسطس 2026، في مقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند في جمهورية جنوب إفريقيا.

وتعكس مشاركة أعضاء مجلس النواب الليبي في أعمال البرلمان الإفريقي استمرار الحضور البرلماني الليبي داخل المؤسسات القارية، والمساهمة في مناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية والتكامل والتعاون بين دول القارة الإفريقية.

كما تمثل اجتماعات البرلمان الإفريقي منصة لبحث التحديات المشتركة بين الدول الإفريقية، وتعزيز التنسيق التشريعي والبرلماني حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.