البرلمان الإيراني يحدد 3 «خطوط حمراء» لأيّ اتفاق مع أمريكا

كشف عضو في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن ثلاث نقاط وصفها بأنها “خطوط حمراء” يجب الالتزام بها في أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه النقاط تستوجب بالضرورة مصادقة البرلمان الإيراني.

وأوضح المسؤول البرلماني، في حديث لوكالة وكالة إيسنا الإيرانية، أن أي اتفاق لا يجوز أن يتعارض مع “قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني”، مشيراً إلى أن هذا البند يمثل النقطة الأولى التي سيخضع لها أي نص تفاوضي محتمل.

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في أن أي تفاهم قد يتحول إلى اتفاق أو معاهدة أو ميثاق رسمي، يجب أن يُعرض على مجلس الشورى الإسلامي لمناقشته والتصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة في البلاد.

وأشار إلى أن النقطة الثالثة تؤكد أن البرلمان لن يكتفي بدراسة الاتفاقيات الكبرى فقط، بل سيمتد دوره ليشمل حتى مذكرات التفاهم، التي سيتم إخضاعها للتدقيق والمراجعة البرلمانية.

فيما وجّه رئيس محمد باقر قاليباف رسالة وُصفت بالتحذيرية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع ما يشهده مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن من تطورات متسارعة.

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الالتزامات يجب أن تُنفذ دون شروط أو مبررات، مضيفًا أن “لا سبيل آخر لإتمام الاتفاق المرتقب، وفي النهاية كلٌّ يحصد ما يزرع”، في إشارة اعتبرها مراقبون رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، وافقت عليه، إلى جانب قوى إقليمية أخرى، مع الحديث عن قرب الإعلان عن مراسم توقيع رسمية.

في المقابل، أبدت طهران موقفًا حذرًا، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأنها “قد تؤدي إلى اتفاق أو لا تؤدي”، مشددًا على أن القرار النهائي مرتبط بتوافق مؤسسات صنع القرار داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة وكالة إرنا الإيرانية بأن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف لمواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، في إطار التحضيرات المتعلقة باتفاق محتمل.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان شديد اللهجة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن ما وصفه بـ“حرب كلامية” على طهران، متهمًا إياه باستخدام خطاب إعلامي يقوم على التلاعب والاتهامات التي تتعلق بانعدام الشرف، بحسب تعبير البيان.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه أن ترامب “انقلب مجددًا غضبًا وقذفًا”، على حد وصفه، مشيرًا إلى ما اعتبره تصريحات للرئيس الأمريكي تتهم الإيرانيين بسوء النية في التفاوض، وبأن ما يتم تداوله بشأن التفاهمات لا يعكس حقيقة ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف البيان أن ترامب وصف الإيرانيين بأنهم “عديمو الشرف” ولا وجود لمفهوم حسن النية في التعامل معهم، وهو ما رد عليه الحرس الثوري بالتشكيك في هذه الاتهامات، مستشهدًا بتجارب سابقة في الاتفاقات الدولية مع الولايات المتحدة، والتي قال إنها أظهرت، بحسب تعبيره، غياب الالتزام الأمريكي بالاتفاقات.

وأشار البيان إلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين سابقين، من بينهم جون كيري وويليام بيرنز، قائلًا إنهم سبق أن حذروا من عدم افتراض التزام واشنطن الكامل بتعهداتها، وفق ما ورد في البيان.

وفي سياق الرد، تساءل الحرس الثوري عما إذا كان ترامب، الذي وصفه البيان بأنه ينكث بالالتزامات الأمريكية، مؤهلًا لإطلاق أحكام أخلاقية على الآخرين، في إشارة إلى التصعيد اللفظي بين الجانبين.

كما تناول البيان تصريحات ترامب حول الملاحة في مضيق هرمز، حيث قال الحرس الثوري إن التوتر في المنطقة مرتبط بالإجراءات الأمريكية، مشيرًا إلى أن إيران سبق أن اتخذت إجراءات ردًا على ما وصفه بـ“الإرهاب الأمريكي”، على حد تعبير البيان.

وكان أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصته “تروث سوشال”، في خطوة لافتة جاءت بالتزامن مع تداول أنباء عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد أعاد ترامب نشر التدوينة دون إضافة أي تعليق، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تقدم في مسار التفاوض بين الجانبين.

وتضمنت التدوينة التي نشرها عراقجي إشارات إلى ما يُعرف إعلاميًا بـ“مذكرة إسلام آباد”، حيث أشار إلى أن اتفاق السلام بين البلدين لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه، مؤكدًا أن التفاصيل ستُنشر في الوقت المناسب وفق مبدأي الشفافية والمسؤولية.