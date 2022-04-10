البرلمان الباكستاني يُصوت غدا الإثنين تكليف رئيس وزراء جديد

يعقد البرلمان الباكستاني جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد غدا الإثنين بعد الإطاحة بحكومة عمران خان في تصويت حجب الثقة.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن النائب أياز صادق ، الذي ترأس جلسة التصويت بحجب الثقة، بأنّه يتعين على المرشحين لشغل مقعد رئاسة الوزراء الشاغر تقديم طلب ترشحهم لرئاسة البرلمان اليوم الأحد، وأنّه سيتم انتخاب رئيس الوزراء الجديد في البرلمان بعد ظهر غد الاثنين.

ووفقًا لقواعد البرلمان الباكستاني ، يجب على الهيئة التشريعية انتخاب رئيس وزراء مسلم جديد دون القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء شاغرًا ، ويفوز المرشح الذي يحصل على 172 صوتًا أو أكثر.

وكانت أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني، صوتوا لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنّ المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتا، من أصل 342 مقعدا في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في عملية اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس الماضي.

وبهذا التصويت، ستتمكن المعارضة، المكونة من طيف سياسي كبير من الأحزاب الاشتراكية والليبرالية والدينية، من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة أحد زعماء «حزب الشعب الباكستاني» أو «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية».