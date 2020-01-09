البرلمان البريطاني يُقر بشكل نهائي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

أقر مجلس العموم البريطاني، الخميس، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

هذا ومن المتوقع أن يمر نص الاتفاق لا سيما بعد حصول جونسون على الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في ديسمبر 2019.

وتم تمرير نص الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، وسيحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يُصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 31 يناير الجاري، أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي، وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52% من الأصوات.