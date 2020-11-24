البرلمان التركي ينتقد الموقف الأوروبي تجاه اللاجئين والمهاجرين

وجه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، انتقادات للاتحاد الأوروبي حيال موقفه من اللاجئين والمهاجرين.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لشنطوب بمؤتمر “حماية الأطفال المهاجرين وإنقاذ الأطفال المفقودين” بين البرلمان التركي ولجنة المهاجرين واللاجئين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية عن شنطوب تأكيده، أن بلاده لم تتلق الدعم الكافي من الدول الأوروبية، على الرغم من توفيرها الحماية للاجئين والمهاجرين بأكمل وجه.

وقال إنّ “صورة الطفل أيلان وهو مقذوف على الساحل، مازالت في أذهاننا”.

وأشار إلى التدخلات العنيفة واستخدام السلاح لخفر السواحل اليوناني، تجاه زوارق المهاجرين في بحر إيجه.

وأضاف أن “صرخات الأطفال في زوارقهم أثناء سعيهم من أجل الحياة، مازلنا نسمعها في آذاننا”.