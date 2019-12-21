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البرلمان التركي يُصادق على مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2019 - 20:09
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الرئيس التركي قال إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا. [رويترز]

أفادت وكالة “الاناضول” للأنباء، بأن البرلمان التركي صادق السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري والتي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يأتي ذلك في حين وافق مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بالإجماع، خلال اجتماع استثنائي، الخميس، بحضور أمراء المناطق العسكرية، على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال الأمني والعسكري مع تركيا.

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا.

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وأوضح أردوغان في تصريحات، أنه عبر للجانب الليبي عن استعداد أنقرة لمساعدة حكومة الوفاق في أي لحظة إذا الأمر ذلك.

يأتي ذلك بعد أن جدد أردوغان في وقت سابق، استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك في إطار مذكرة التفاهم الأمني بين البلدين.

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