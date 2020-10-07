البرلمان التركي يُمدد الإذن باستخدام القوات المسلحة في سوريا والعراق

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 7 أكتوبر 2020 - 23:00 | آخر تحديث: 7 أكتوبر 2020 - 21:57 نُشر: الأربعاء، 7 أكتوبر 2020 - 23:00
دولي
التمديد يهدف للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة

وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن قرار التمديد يهدف “للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا”.

وكان البرلمان صادق أمس الثلاثاء على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

وفي 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.

آخر تحديث: 7 أكتوبر 2020 - 21:57
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