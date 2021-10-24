البرلمان التركي يُناقش إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان

يُناقش البرلمان التركي في جلسته العمومية، يوم الثلاثاء المقبل، مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة بشأن إرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، وتمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان “يونيفيل”.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء، أن البرلمان التركي سيناقش، الثلاثاء، قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرسال القوات إلى الخارج، وهي العراق وسوريا ولبنان.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت الرئاسة التركية، في وقت سابق، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر 2021.

وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان “يونيفيل” لعام آخر اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.