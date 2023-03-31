البرلمان التركي يُوافق على انضمام فنلندا إلى حلف «الناتو»

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال عملية تصويت أجريت الخميس.



وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: “من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو – 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها”.

وفي 17 مارس الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة أنقرة على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: “قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية”.

وفي 23 من الشهر ذاته، صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

وفي 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وصوّت البرلمان الهنغاري يوم الاثنين، للتصديق على عضوية فنلندا في حلف “الناتو”، وكانت تركيا آخر من يصوت على عضوية هلسنكي، بذلك تصبح جميع الدول الثلاثين في الحلف قد صادقت على انضمام فنلندا، بينما يبقى ملف طلب انضمام السويد إلى حلف “الناتو”، معلقا في البرلمانين التركي والهنغاري.

هذا وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إنهما ينتظران انضمام السويد إلى “الناتو”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار فنلندا الانضمام للناتو غير متزن وستكون له نتائح عكسية، على الوضع الأمني والعسكري والسياسي في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا أن “هذا سيؤدي لتفاقم الوضع العسكري السياسي في أوروبا، وسوف يساهم في عسكرة منطقة البلطيق، ويزيد التوترات في القطب الشمالي”، حسب وصفها.