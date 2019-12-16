البرلمان التركي يُوافق على مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني العسكري بين تركيا وليبيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن لجنة العلاقات الخارجية وافقت على مقترح قانون قدمته سابقا حكومة البلاد للمصادقة على مذكرة التفاهم المُبرمة بين أنقرة وطرابلس، ليتم لاحقا التصويت حول الوثيقة في البرلمان بتشكيلته الكاملة خلال جلسة عامة، يوم الأربعاء المقبل.

وتنص هذه المذكرة على تعزيز التعاون الأمني العسكري بين الجانبين ما يشمل تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مشتركة بين قوات البلدين، ودعم تركيا إنشاء قوة استجابة سريعة في الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى فتح مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع.

كما صادق البرلمان التركي، في وقت سابق، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا.

وأعلنت تركيا في الثامن من الشهر الجاري دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.