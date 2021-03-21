البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية

دعا مجلس نوّاب الشعب “البرلمان التونسي”، إلى حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية وفاء لأرواح الشهداء والتزامًا بأهداف وغايات بناة الدولة الوطنية.

وجددت رئاسة البرلمان، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، التزامها بالعمل على إشاعة روح الحوار وترسيخ ثقافة الاختلاف انسجامًا مع روح الشعب المسالم والمتسامح ومع القيم التي ناضل من أجلها، حرية وعدالة ومساواة، وبتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك وعرى التوافق،

وأكدت الرئاسة في بيانها، وعيها الكامل بحجم التحديات وما تواجهه تونس جراء انعكاس الأزمة الصحية والاجتماعية، معربة عن ثقتها في “قدرة الشعب على الوحدة وتجاوز الصعاب”.

بيان ذكرى عيد الاستقلال المجيد 🟩 تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك و عرى التوافق دعما لاستقلال تونس العزيزة… تم النشر بواسطة ‏مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١