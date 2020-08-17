البرلمان التونسي يُندد بالمآلات السيّئة لتطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني

ندّد مجلس نواب الشعب التونسي، بالمآلات السيئة لتطبيع دولة الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.

واعتبرت رئاسة المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي على المستوى الشعبي الرافضة للتطبيع.

وجددت رئاسة البرلمان، “تأكيد وقوفها المبدئي مع القضية الأولى (القضية الفلسطينية) للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها.”

وندّدت بـ”المآلات السيّئة لهذه الخطوة، خاصة في هذا الظرف الذي تتتالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعا جغرافيا وديموغرافيا جديدا يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة.”

وشدّدت رئاسة البرلمان التونسي على “تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف”.

ودعت “البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية”.

⁦◀️⁩ بيان رئاسة مجلس نوّاب الشّعب 🔹 على إثر الموقف الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة في اتجاه التطبيع مع… Gepostet von ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ am Montag, 17. August 2020