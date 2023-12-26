البرلمان العربي: التوافق الليبي أمر حاسم لتحقيق الأمن والتنمية

أعتبر رئيس البرلمان العربي “عادل بن عبد الرحمن العسومي”، أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، مجددا موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأعرب لعسومي خلال لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب إدريس ثابت مساء أمس، عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه، نوه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي، لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة، لافتا إلى الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.